На водоемах Ленобласти проходят спасательные рейды

Патрули были организованы на акваториях Ладожского озера, рек Вуокса и Свирь, а также на Белом озере и Шапкинских карьерах.

Сотрудники аварийно-спасательной службы Ленинградской области предупредили любителей зимней рыбалки о запрете выхода на лед. Сегодня, 2 марта, спасательные бригады продолжают патрулирование ледяных полей региона.

Патрули были организованы на акваториях Ладожского озера, рек Вуокса и Свирь, а также на Белом озере и Шапкинских карьерах. Во время рейдов сотрудники службы проводят разъяснительные беседы с рыбаками, предупреждая их о риске выхода на лед.

Аварийно-спасательная служба подчеркивает, что подобные прогулки могут представлять серьезную угрозу для жизни. В ряде районов области профилактические мероприятия проходили совместно с представителями Государственной инспекции маломерных судов.

Ранее мы сообщили о том, что Леноблводоканал завершает капремонт сети водоотведения в Приозерске.

Фото и видео:аварийно-спасательная служба ло