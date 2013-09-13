Леноблводоканал завершает капремонт сети водоотведения в Приозерске

На данном этапе уже восстановлено 228 метров трубопровода с применением метода санации, а также проложено 146 метров труб открытым способом.

В пресс-службе Леноблводоканала рассказали "Петербургскому дневнику" об обновлении участка канализационной сети, расположенного вдоль улицы Калинина до коллектора на улице Красноармейской.

На данном этапе уже восстановлено 228 метров трубопровода с применением метода санации, а также проложено 146 метров труб открытым способом. Кроме того, установлены 10 новых канализационных колодцев.

Работы по укладке оставшейся части сети и ремонту колодцев близятся к завершению. Завершение капитального ремонта позволит значительно повысить надежность функционирования системы водоотведения в городе.

Ранее мы сообщили о том, что реконструкцию канализации на Ропшинском шоссе закончат до 2027 года.

Фото: Telegram / Леноблводоканал