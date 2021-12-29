В январе сотрудники ГИБДД дежурили на аварийно-опасных местах магистралей в Ленобласти

Удалось пресечь 6 нарушений, которые совершили водители.

В пятницу, 28 января, в пресс-службе управления ГИБДД по Петербургу и Ленобласти сообщили, что в январе были выделены дополнительные экипажи ДПС, чтобы выявлять и пресекать нарушения ПДД на аварийно-опасных участках на территории 9 районов Ленинградской области (Волховского, Всеволожского, Выборгского, Гатчинского, Кировского, Ломоносовского, Лужского, Приозерского, Тосненского), в том числе на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения.

Так, на территории Лужского района за 26 января пресекли 6 нарушений. Водители нарушали порядок регистрации машины, управляли машиной с нечитаемым, нестандартным государственным регистрационным знаком, не пристегивали ремень безопасности и ездили без страховки.

В январе Госавтоинспекция проводит дополнительную работу в аварийных местах в Ленобласти.

Фото: пресс-служба управления ГИБДД ГУ МВД по Петербургу и области