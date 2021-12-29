В январе Госавтоинспекция проводит дополнительную работу в аварийных местах в Ленобласти

За один день работы экипажа ДПС в Лужском районе пресекли 14 нарушений, которые совершили водители.

В понедельник, 24 января, в пресс-службе управления ГИБДД по Петербургу и области сообщили, что в целях стабилизации дорожно-транспортной обстановки, снижения числа аварий и тяжести их последствий, а также выявления и пресечения ПДД на территории 9 районов Ленобласти и на дорогах федерального значения были назначены дополнительные экипажи для патрулирования.

С 21 января экипаж ДПС на территории Гатчинского района пресек 3 нарушения ПДД, на территории Лужского района за один день пресекли 14 нарушений.

Отмечается, что водители не имели при себе необходимых документов, не соблюдали требования об обязательном страховании гражданской ответственности, не пристегивали ремень безопасности, не предоставляли преимущество в движении пешеходам, нарушали правила пользования внешними световыми приборами.

Фото: пресс-служба управления ГИБДД ГУ МВД по Петербургу и области