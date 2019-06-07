Свыше тысячи цветочных букетов изъяли у нелегальных петербургских дельцов

В преддверии 8 марта рейд также нагрянул на Невский проспект.

Сотрудники Комитета по контролю за имуществом Санкт-Петербурга провели ряд рейдовых мероприятий в разных точках города с целью предотвращения незаконной торговли цветочными букетами накануне Международного женского дня, – рассказали в пресс-службе комитета.

Сегодня в рамках борьбы с несанкционированной торговлей проведены проверки вблизи станций метро: Ломоносовская, Пролетарская, Академическая, Ленинский проспект и Гражданский проспект. Комитет по контролю за имуществом Санкт-Петербурга

В результате рейдов специалистами ККИ от нелегальных "торговых точек" было освобождено более 10 земельных участков. Свыше тысячи букетов мимоз и тюльпанов было направлено на склад временного хранения. В отношении нарушителей составлены административные протоколы.

Также при поддержке сотрудников МВД от незаконной цветочной торговли была освобождена площадь на Невском проспекте, 33.

Ранее стало известно, какие "женские" законы принял нынешний созыв петербургского ЗакСа.

Видео: Комитет по контролю за имуществом Санкт-Петербурга