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В полицию доставили несколько десятков цыган после рейда во Всеволожском районе

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Правоохранители получают жалобы от местных жителей на кражи и мошенничество.

Полицейские провели рейд в местах проживания цыган во Всеволожском районе Ленобласти. Основанием для этого послужили жалобы от местных жителей. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Благодаря рейду и работе экспертов удалось раскрыть дело, которое было заведено еще в январе 2019-го года. У 82-летнего жителя деревни Васкелово похитили из дома электроинструменты. В результате рейда была проведена дактилоскопия. Она помогла найти предполагаемого злоумышленника, который проник в дом к мужчине. Подозреваемым оказался 19-летний Георгий.

Во время проверки у представителей кочевого народа проверяли документы. В полицию доставили несколько десятков человек. 

Ранее в Красногвардейском районе Петербурга в ходе профилактического рейда стражи порядка задержали 37 "нелегальных" мигрантов. 

Видео: пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО

Теги: проверка, рейд, цыгыне
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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