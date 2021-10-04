В полицию доставили несколько десятков цыган после рейда во Всеволожском районе

Правоохранители получают жалобы от местных жителей на кражи и мошенничество.

Полицейские провели рейд в местах проживания цыган во Всеволожском районе Ленобласти. Основанием для этого послужили жалобы от местных жителей. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Благодаря рейду и работе экспертов удалось раскрыть дело, которое было заведено еще в январе 2019-го года. У 82-летнего жителя деревни Васкелово похитили из дома электроинструменты. В результате рейда была проведена дактилоскопия. Она помогла найти предполагаемого злоумышленника, который проник в дом к мужчине. Подозреваемым оказался 19-летний Георгий.

Во время проверки у представителей кочевого народа проверяли документы. В полицию доставили несколько десятков человек.

Ранее в Красногвардейском районе Петербурга в ходе профилактического рейда стражи порядка задержали 37 "нелегальных" мигрантов.

Видео: пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО