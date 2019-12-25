В Красногвардейском районе в ходе профилактического рейда стражи порядка задержали 37 "нелегальных" мигрантов

Сотрудники полиции проверили более 2 тыс. квартир.

На этой неделе сотрудники правоохранительных органов провели профилактический рейд рейд в Красногвардейском районе Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону 2 октября.

Сотрудники полиции обошли 2000 квартир в 37 жилых домах. В ходе проверки соблюдения миграционного законодательства они нашли "резиновые" квартиры. В результате рейда силовики задержали 37 "нелегальных" мигрантов. Теперь иностранных граждан ждут административные разбирательства.

Кроме того, стражи порядка обнаружили 10 технических помещений в жилых домах, которые не были оборудованы должным образом. Чердаки и подвалы были открыты. В уполномоченные организации уже направили информационные письма о факте нарушения.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Петербурге девушку-провизора изнасиловал мигрант с золотыми зубами.

Фото: Piter.tv