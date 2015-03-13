В Петербурге девушку-провизора изнасиловал мигрант с золотыми зубами

Пострадавшая получила травмы и попала в больницу. После осмотра врачами и оказания медицинской помощи ее отпустили домой.

В четверг, 30 сентября, в поселке Славянка на работницу аптеки напал мигрант. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

На Колпинском шоссе возле дома № 40 неизвестный изнасиловал 27-летнюю девушку-провизора. Пострадавшая попала в больницу с ушибами мягких тканей бедер и ссадинами. После оказания медицинской помощи ее отпустили домой.

Девушка написала заявление в полицию, в котором описала внешность злоумышленника. Насильником оказался 25-летний мужчина, рост около 165 см. Был одет в черную куртку с белыми вставками, камуфляжные шорты и черную кепку. Пострадавшая отметила, что у обидчика были золотые зубы.

Проводится проверка. Выясняютcя обстоятельства случившегося.

Ранее на Piter.tv сообищили, что на Васильевском острове мужчина пытался изнасиловать дочь.

Фото: Pexels