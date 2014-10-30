На Васильевском острове мужчина пытался изнасиловать дочь

В Петербурге мужчина с судимостью проявлял сексуальный интерес к 13-летней дочери. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах 2 октября.
Воспитанница детского дома рассказала гинекологу, что к ней приставал отец. По словам ребенка, инцидент произошел январе в одном из домов на Васильевском острове. Во время застолья в квартире тети девочки мужчина зашел в комнату и начал соблазнять школьницу. Отец снял перед дочерью штаны, но та успела вырваться и убежать.
В течение долгого времени она молчала о случившемся. Лишь в медицинском центре девочка набралась смелости и рассказала обо всем врачу.
Оказалось, мужчина был судим шесть раз за грабежи, мелкие кражи и употребление наркотиков. Теперь следователи займутся вопросом об инциденте между отцом и несовершеннолетней дочерью.
Ранее на Piter.tv сообщили, что петербурженка обвинила бывшего сожителя в изнасиловании двух дочерей.
Фото: Pexels
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