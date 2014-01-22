Петербурженка обвинила бывшего сожителя в изнасиловании двух дочерей

Жертвами преступника стали девочки 2005 и 2014 года рождения.

Вечером 23 сентября в полицию Петербурга обратилась местная жительница и обвинила бывшего сожителя в изнасиловании ее двух дочерей. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

По словам заявительницы, 52-летний мужчина в квартире на проспекте Художников сначала изнасиловал девочку 2005 года рождения. Затем жертвой преступника стала еще одна несовершеннолетняя 2014 года рождения.

По факту случившегося проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее школьницу под наркотическим опьянением изнасиловали в квартире на улице Седова.

Фото: Piter.TV