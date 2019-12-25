Стало известно, на каких улицах в центре Петербурга чаще нарушают правила парковки

На сегодняшний день вынесли 720 тыс. постановлений.

Комитет по транспорту Петербурга совместно с ГКУ "Городской центр управления парковками" провел рейд, направленный на выявление и пресечение нарушений правил в зоне платной стоянки.

Как сообщили в ведомстве, особое внимание уделяли машинам, размещенным без оплаты парковки и без государственных регистрационных знаков, а также авто, на которых имелись предметы, препятствующие идентификации номерных знаков.

По статистике, наибольшее количество нарушений, связанных с отсутствием или сокрытием номерных знаков, фиксируется на Английской набережной, Галерной и Атаманской улицах. Ежедневно в ходе патрулирования на специализированную штрафстоянку перемещают от пяти до семи транспортных средств, нарушивших правила парковки. Пресс-служба петербургского комтранса

На сегодняшний день вынесли 720 тыс. постановлений, заявил заместитель председателя комтранса города Алексей Гончаров.

Хочу обратить внимание, что наша работа нацелена не на сбор штрафов, а на то, чтобы все соблюдали правила. Борьба со скрученными номерами, которую мы начали с 2024 года, уже дала результат: если в прошлом году таких нарушений было зафиксировано 63 тыс., то в этом – в два раза меньше. Алексей Гончаров, зампредседателя комитета по транспорту Петербурга

Штраф за неоплату парковки составляет 3 тыс. рублей.

