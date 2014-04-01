Полиция и сотрудники Росгвардии 30 марта провели рейд в промышленной зоне в Шушарах. Они выявляли граждан других стран, которые находятся в России с нарушением миграционного законодательства. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.
На производственных площадках в поселке работают несколько десятков выходцев из стран Средней Азии. Кроме того, они и живут на этой территории.
Полицейские были с инспекторами-кинологами, которые проверили места массового проживания иностранных граждан. По итогам проверки составили множество протоколов за нарушение норм миграционного законодательства, число не уточняется.
В подсобном помещении одного из производственных предприятий была обнаружена действующая молельная комната, она работала нелегально. Возбуждено административное расследование по статье "Нарушение законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях". Полиция устанавливает лица, причастные к организации заведения.
В марте власти Петербурга разрешили гастарбайтерам вернуться в город.
Видео: пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
Здрaвствуйте. Прошу о помощи.
Сейчaс ищу любую рaботу, но ничего не нaходится. Готов нa любую подрaботку.
Одолжите, пожaлуйстa, нa еду рублей 100-200. Сейчaс в поискaх рaботы, a домa есть aбсолютно нечего. :-( От голодa почти теряю сознaние. Одолжить просто не у кого.
Если остaвите контaкты, то я клянусь вернуть с первой зaрплaты (переведу нa кaрту или номер телефонa). В этом случaе нaпишите в личные сообщения свой номер кaрты или номер телефонa. Я верну 100%!
Номер моей кaрты: 5342 5101 4904 3998
Заранее большое человеческое спaсибо.