Нелегальная молельная комната в промзоне в Шушарах стала поводом для административного расследования

Иностранные граждане живут и работают в промзоне. К ним в "гости" нагрянула полиция.

Полиция и сотрудники Росгвардии 30 марта провели рейд в промышленной зоне в Шушарах. Они выявляли граждан других стран, которые находятся в России с нарушением миграционного законодательства. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

На производственных площадках в поселке работают несколько десятков выходцев из стран Средней Азии. Кроме того, они и живут на этой территории.

Полицейские были с инспекторами-кинологами, которые проверили места массового проживания иностранных граждан. По итогам проверки составили множество протоколов за нарушение норм миграционного законодательства, число не уточняется.

В подсобном помещении одного из производственных предприятий была обнаружена действующая молельная комната, она работала нелегально. Возбуждено административное расследование по статье "Нарушение законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях". Полиция устанавливает лица, причастные к организации заведения.

В марте власти Петербурга разрешили гастарбайтерам вернуться в город.

Видео: пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО