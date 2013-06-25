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Власти города разрешили гастарбайтерам вернуться в Петербург
Сегодня, 15:39
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kraratau27

Власти города разрешили гастарбайтерам вернуться в Петербург

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Комитет по труду и занятости населения Петербурга подготовил распоряжение.

Власти города разрешили гастарбайтерам вернуться в Петербург, передаёт 23 марта пресс-служба Смольного. Комитет по труду и занятости населения Петербурга подготовил распоряжение, утверждающее список работодателей, которые вправе нанимать иностранных работников. На данный момент в списке находится только компания "Стройкрафт". 

Напомним, что в середине прошлого года въезд в Россию был закрыт из-за всемирной пандемии по коронавирусу. В связи с чем город лишился трети легальных трудовых мигрантов. 

Ранее мы писали, что депутат ЗакСа предложил ввести ограничения на работу в такси для мигрантов. 

Фото: Piter.tv


 

Теги: гастарбайтеры, смольный
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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