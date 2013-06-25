Комитет по труду и занятости населения Петербурга подготовил распоряжение.

Власти города разрешили гастарбайтерам вернуться в Петербург, передаёт 23 марта пресс-служба Смольного. Комитет по труду и занятости населения Петербурга подготовил распоряжение, утверждающее список работодателей, которые вправе нанимать иностранных работников. На данный момент в списке находится только компания "Стройкрафт".

Напомним, что в середине прошлого года въезд в Россию был закрыт из-за всемирной пандемии по коронавирусу. В связи с чем город лишился трети легальных трудовых мигрантов.

Ранее мы писали, что депутат ЗакСа предложил ввести ограничения на работу в такси для мигрантов.

Фото: Piter.tv



