В центре Петербурга выявляют нарушителей ПДД

В Центральном районе Петербурга стартовало профилактическое мероприятие, которое направлено на снижение уровня аварийности и повышение безопасности. Как рассказали в Госавтоинспекции, внимание уделяется соблюдению всех пунктов ПДД.

В особом фокусе – выявление водителей, находящихся за рулем в состоянии опьянения. Помимо этого, пресекаются превышение установленной скорости, игнорирование прав пешеходов на пешеходных переходах, несоблюдение правил перевозки детей.

А пешеходам напоминают о необходимости быть предельно внимательными при переходе проезжей части, особенно в темное время суток. Водителям разъясняют ответственность за нарушение ПДД и призывают к уважительному отношению ко всем участникам дорожного движения. Пресс-служба ГАИ

Видео: пресс-служба ГАИ по Петербургу и Ленобласти