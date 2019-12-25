Сотрудники ККИ освободили 26 участков, занятых нелегальными уличными торговцами

Также чиновники составили 20 административных протоколов.

Сотрудники петербургского комитета по контролю за имуществом провели новый рейд по местам уличной торговли. Как сообщили в пресс-службе ККИ, проверки состоялись в 11 районах города.

Чаще всего торговцев ловили на незаконном размещении лотков, столов и киосков и хранении продуктов с нарушением санитарных норм. Несколько киосков с фруктами и овощами демонтировали на Чкаловском проспекте, аллее Поликарпова, улицах Оптиков, Савушкина, Верности и Малой Конюшенной улице. Нелегальные торговые точки выявили также на Индустриальном, Московском и Искровском проспектах, Нижне-Каменской улице и станций метро "Проспект Ветеранов" и "Улица Дыбенко", где продавали аксессуары для мобильных телефонов. В Красном Селе прогнали прицеп по продаже продуктов и напитков, а на Адмиралтейской набережной пресекли работы фудтрака с фастфудом и тележки с мороженым.

В ККИ отметили, что владельцы принудительно снесенных ларьков не освободили земельный участок в срок. Всего освободили 26 земельных участков, в отношении нелегальных торговцев составили 20 административных протоколов.

Городская администрация просит петербуржцев не спасать птиц в парках.

Фото: пресс-служба ККИ