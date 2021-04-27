У таксистов-нелегалов за неделю в Петербурге изъяли более ста машин

Во время рейда провели более 29 мероприятий.

C 19 по 25 апреля у водителей-нелегалов изъяли 132 машины во время операции "Такси". Об этом сообщила пресс-служба комитета по транспорту.

Межведомственная транспортная комиссия выявляет водителей, которые работают без специального разрешения на перевозку пассажиров и багажа.

В отношении одного из водителей возбудили уголовное дело за дачу взятки сотруднику ГИБДД. За нарушение ПДД было вынесено 33 постановления по делам об административных правонарушениях.

Ранее "Дорожный инспектор" рассказал о сотнях изъятых машинах, однако, по официальным данным, цифры оказались гораздо скромнее.

Видео: Telegram / Начальник транспортного цеха