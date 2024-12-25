Массовый рейд против нелегальных мигрантов провели в Петербурге в ночь на 1 января

Свыше ста человек могли подвергнуться депортации.

В центре Петербурга правоохранительные органы провели операцию по проверке соблюдения миграционного законодательства. В мероприятии приняли участие полицейские и сотрудники ОМОН, которые проверяли документы у иностранцев. Некоторые мигранты были задержаны, и их доставили в автобусы. Согласно данным 78.ru, общее количество задержанных может достигнуть одной тысячи человек.

Стоит отметить, что аналогичный рейд был проведен в прошлом году в новогоднюю ночь, тогда было задержано около трёх тысяч человек. Как уточняет "Фонтанка", более шестисот из них нарушили миграционное законодательство, в отношении них были составлены административные протоколы.

Кроме того, свыше ста человек могли подвергнуться депортации.

Ранее мы сообщили о том, что Дворцовую площадь оцепили в новогоднюю ночь из-за безхозного пакета.

Фото: Piter.TV