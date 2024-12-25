Дворцовую площадь оцепили в новогоднюю ночь из-за безхозного пакета

После проверки оцепление было снято.

В новогоднюю ночь на Дворцовой площади в Петербурге произошло небольшое происшествие: из-за оставленного кем-то пакета пришлось выставить оцепление.

Пресс-служба Северо-Западного округа Росгвардии сообщила, что площадку с забытым пакетом оцепила группа ОМОН "Бастион" Росгвардии, чтобы обеспечить безопасность до приезда кинолога с минно-розыскной собакой.

После проверки оцепление было снято.

Ранее мы сообщили о том, что в ходе елочных рейдов в Петербурге за три дня изъяли 300 деревьев.

Фото: Telegram / Росгвардия Петербурга