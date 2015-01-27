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В Сертолово прошли рейды по новым гражданам, которые не встали на воинский учет
Сегодня, 21:53
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В Сертолово прошли рейды по новым гражданам, которые не встали на воинский учет

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В ходе рейдовых мероприятий было задержано более 60-ти человек.

В городе Сертолово Ленинградской области прошли рейдовые мероприятия по выявлению лиц с недавно полученным гражданством РФ, которые не встали на воинский учет. Об этом сообщает издание 78.ru со ссылкой на пресс-службу военного следственного управления.

В результате рейда проверено более 250 граждан, в том числе иностранных, из них выявлено более 30 человек с административными нарушениями.

Пресс-служба ВСУ СК России

При поддержке военной полиции и Росгвардии сотрудники ведомства доставили в военкоматы для постановки на воинский учет более 60-ти человек.

Ранее мы рассказывали, что в период осеннего призыва повестки получат 22 тыс. призывников.

Фото: Piter.TV

Теги: воинский учет, воинский учет у новых граждан, новые граждане, сертолово
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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