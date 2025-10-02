В ходе рейда по такси привлечены к ответственности 2 тыс. водителей в Петербурге

Сотрудники Госавтоинспекции провели масштабный рейд по такси. За 10 дней проверили свыше 20 тыс. водителей, рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
В результате 10% таксистов привлечены к административной ответственности за те или иные правонарушения, по большей части связанные с безопасностью дорожного движения. Один из водителей вообще не имел прав на управление авто, его увезли в отдел для разбирательства. У девятерых зафиксировали факты внесения изменений в транспортные средства, не согласованные с ГАИ. Как правило, это установка газобаллонного оборудования в погоне за экономией.
Такое переоборудование чревато опасностями не только для водителя и его пассажиров, но и всех участников дорожного движения. Данные автомобили помещены на спецстоянку. Безопасность пассажирских перевозок является одним из приоритетных направлений деятельности дорожной полиции.
Пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти
Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти
