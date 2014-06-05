Привлечен к ответственности таксист, дважды нарушивший ПДД в Петербурге

В Петербурге привлекли к административной ответственности таксиста, который дважды нарушил ПДД за одну поездку. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по региону.
Водитель проигнорировал требования дорожного знака и разметки, обозначающих стоп-линию. Вместо остановки он надавил на педаль газа и пересек ее. Кроме того, при попытке объехать затор мужчина оказался на благоустроенной обочине.
Так, на 46-летнего водителя такси составлены протоколы по ч. 2 ст. 12.12 и ч. 1 ст. 12.15 КоАП РФ. Штрафы и профилактическая беседа станут для него напоминанием о том, что дорога – это не место для лихачества и эгоизма.
Ранее мы рассказывали о том, что водитель Ford Mustang устроил опасные "шашки" и был задержан в Петербурге.
Видео: пресс-служба Госавтоинспекции по Петербургу и Ленобласти
