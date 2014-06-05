  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 8:37
104
sashshsas Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Привлечен к ответственности таксист, дважды нарушивший ПДД в Петербурге

0 0

Составлены протоколы по ч. 2 ст. 12.12 и ч. 1 ст. 12.15 КоАП РФ.

В Петербурге привлекли к административной ответственности таксиста, который дважды нарушил ПДД за одну поездку. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по региону. 

Водитель проигнорировал требования дорожного знака и разметки, обозначающих стоп-линию. Вместо остановки он надавил на педаль газа и пересек ее. Кроме того, при попытке объехать затор мужчина оказался на благоустроенной обочине. 

Так, на 46-летнего водителя такси составлены протоколы по ч. 2 ст. 12.12 и ч. 1 ст. 12.15 КоАП РФ. Штрафы и профилактическая беседа станут для него напоминанием о том, что дорога – это не место для лихачества и эгоизма. 

Ранее мы рассказывали о том, что водитель Ford Mustang устроил опасные "шашки" и был задержан в Петербурге. 

Видео: пресс-служба Госавтоинспекции по Петербургу и Ленобласти 

Теги: пдд, такси
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии