Привлечен к ответственности таксист, дважды нарушивший ПДД в Петербурге

Составлены протоколы по ч. 2 ст. 12.12 и ч. 1 ст. 12.15 КоАП РФ.

В Петербурге привлекли к административной ответственности таксиста, который дважды нарушил ПДД за одну поездку. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по региону.

Водитель проигнорировал требования дорожного знака и разметки, обозначающих стоп-линию. Вместо остановки он надавил на педаль газа и пересек ее. Кроме того, при попытке объехать затор мужчина оказался на благоустроенной обочине.

Так, на 46-летнего водителя такси составлены протоколы по ч. 2 ст. 12.12 и ч. 1 ст. 12.15 КоАП РФ. Штрафы и профилактическая беседа станут для него напоминанием о том, что дорога – это не место для лихачества и эгоизма.

Видео: пресс-служба Госавтоинспекции по Петербургу и Ленобласти