Сегодня, 11:25
Водитель Ford Mustang устроил опасные "шашки" и был задержан в Петербурге

В отношении злоумышленника возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ.

В Петербурге задержан лихач, устроивший опасные "шашки" на проезжей части. Об этом рассказали в Госавтоинспекции по региону. 

Водителя Ford Mustang зафиксировала камера видеорегистратора, своими маневрами 27-летний мужчина подверг риску себя и других участников движения. Его направили для прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. В отношении злоумышленника возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ. За такое нарушение предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере 45 тыс. рублей с лишением права управления до 2 лет. 

Кроме того, лихача привлекли по ч. 2 ст. 12.37 и ст. 12.6 КоАП РФ, автомобиль помещен на специализированную стоянку, где будет дожидаться проведения экспертизы. Инспекторы заметили следы механического воздействия на номер двигателя. 

Этот инцидент стал очередным напоминанием о необходимости соблюдения ПДД и недопустимости безответственного поведения на дорогах. Подобные действия не только ставят под угрозу жизнь и здоровье окружающих, но и влекут за собой серьезные юридические последствия. 

Пресс-служба Госавтоинспекции по Петербургу и Ленобласти 

Ранее на Piter.TV: петербуржец-лихач оплатил более 450 штрафов ГИБДД ради поездки за границу. 

Видео: пресс-служба Госавтоинспекции по Петербургу и Ленобласти 

