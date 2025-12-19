  1. Главная
Мероприятие "Нетрезвый водитель" проходит в Петербурге и Ленобласти до 4 января
Сегодня, 16:16
Мероприятие "Нетрезвый водитель" проходит в Петербурге и Ленобласти до 4 января

Оно направлено на пресечение фактов управления авто водителями, которые находятся в состоянии опьянения.

С 1 по 4 января в Петербурге и Ленобласти сотрудники Госавтоинспекции проводят профилактическое мероприятие "Нетрезвый водитель", направленное на пресечение фактов управления авто водителями, которые находятся в состоянии опьянения. Об этом сообщили в МВД России. 

Напоминаем, нетрезвые водители несут потенциальную угрозу как для себя, так и для других участников дорожного движения. 

Пресс-служба ГАИ 

Ранее мы рассказывали о том, что пьяного рецидивиста за рулем каршеринга задержали на Бронницкой улице. При себе водитель не имел ни удостоверения личности, ни прав. К счастью, от его действий никто не пострадал. 

Фото: пресс-служба ГАИ по Петербургу и Ленобласти 

