Мероприятие "Нетрезвый водитель" проходит в Петербурге и Ленобласти до 4 января

С 1 по 4 января в Петербурге и Ленобласти сотрудники Госавтоинспекции проводят профилактическое мероприятие "Нетрезвый водитель", направленное на пресечение фактов управления авто водителями, которые находятся в состоянии опьянения. Об этом сообщили в МВД России.

Напоминаем, нетрезвые водители несут потенциальную угрозу как для себя, так и для других участников дорожного движения. Пресс-служба ГАИ

Ранее мы рассказывали о том, что пьяного рецидивиста за рулем каршеринга задержали на Бронницкой улице. При себе водитель не имел ни удостоверения личности, ни прав. К счастью, от его действий никто не пострадал.

Фото: пресс-служба ГАИ по Петербургу и Ленобласти