  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Пьяного рецидивиста за рулем каршеринга задержали на Бронницкой улице
Сегодня, 15:38
188
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Пьяного рецидивиста за рулем каршеринга задержали на Бронницкой улице

0 0

При себе водитель не имел ни удостоверения личности, ни прав.

Росгвардейцы задержали в Адмиралтейском районе нетрезвого водителя каршеринга. Об этом сообщили в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти. 

Вечером 2 января к сотрудникам вневедомственной охраны, которые находились на маршруте патрулирования, обратился прохожий. Мужчина заметил, как в арендованный автомобиль сел пьяный незнакомец и начал движение по Подольской улице. На Бронницкой улице машина остановилась на светофоре. При себе водитель не имел ни удостоверения личности, ни прав. 

Ранее задержанного привлекали к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков и грабеж. Злоумышленника передали экипажу ДПС для дальнейшего выяснения обстоятельств. 

Ранее мы рассказывали о том, что автоледи привлекли к ответственности за грубое нарушение ПДД в Приморском районе. 

Фото: пресс-служба Росгвардии 

Теги: бронницкая улица, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии