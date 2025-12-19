Пьяного рецидивиста за рулем каршеринга задержали на Бронницкой улице

При себе водитель не имел ни удостоверения личности, ни прав.

Росгвардейцы задержали в Адмиралтейском районе нетрезвого водителя каршеринга. Об этом сообщили в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Вечером 2 января к сотрудникам вневедомственной охраны, которые находились на маршруте патрулирования, обратился прохожий. Мужчина заметил, как в арендованный автомобиль сел пьяный незнакомец и начал движение по Подольской улице. На Бронницкой улице машина остановилась на светофоре. При себе водитель не имел ни удостоверения личности, ни прав.

Ранее задержанного привлекали к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков и грабеж. Злоумышленника передали экипажу ДПС для дальнейшего выяснения обстоятельств.

Фото: пресс-служба Росгвардии