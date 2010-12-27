В Петербурге пресекли деятельность 50 нелегальных такси

Профилактический рейд проводился 9 и 10 октября.

На прошлой неделе петербургская полиция провела профилактический рейд "Нелегальное такси" в нескольких районах города, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

9 и 10 октября инспекторы проверили более 400 автомобилей такси. Фиксировалась нелицензированная деятельность, наличие правонарушений, соблюдение безопасности при перевозке пассажиров. По итогам рейда к административной ответственности привлечено 117 автолюбителей.

50 такси вели свою деятельность без лицензии, эти автомобили изъяли с улиц города. По фактам незаконной деятельности составлено 53 административных протокола.

"Бонусом" двухдневной проверки стало выявление полицейскими человека, находящегося в федеральном розыске.

Такие рейды проводятся в городе не впервые: в сентябре также искали нарушителей с клетчатыми шашками. За осень инспекторы проверили более 3,5 тысяч автомобилей, нарушителей среди них оказалось более тысячи.

Ранее мы рассказывали, что с 2020 года грузовики и такси не смогут парковаться во дворах домов.

Фото: Piter.TV