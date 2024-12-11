Сотрудники Госавтоинспекции Петербурга проведут очередной рейд "Нелегальное такси"

Пользование услугами нелегального такси сопряжено с серьезными рисками для пассажиров, поскольку такие транспортные средства и водители не проходят обязательные технические осмотры и медицинские проверки, предусмотренные законом.

Сотрудники ГИБДД продолжают выявлять водителей, осуществляющих перевозки пассажиров без необходимых разрешений, в рамках профилактической акции "Нелегальное такси". Об этом проинформировала пресс-служба управления Госавтоинспекции по Петербургу и Ленобласти.

Водители-нарушители привлекаются к административной ответственности согласно части 1 статьи 14.1 Кодекса об административных правонарушениях РФ "Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя".

Пользование услугами нелегального такси сопряжено с серьезными рисками для пассажиров, поскольку такие транспортные средства и водители не проходят обязательные технические осмотры и медицинские проверки, предусмотренные законом. Более того, в случае ДТП пассажир нелегального такси не сможет претендовать на страховую компенсацию, так как формально он считается попутчиком, а не клиентом, оплачивающим услугу.

В ведомстве призывают граждан воздерживаться от использования услуг нелегальных перевозчиков. Оплачивая поездки через неизвестные номера телефонов или банковские реквизиты, вы можете непреднамеренно способствовать незаконным действиям.

Ранее мы сообщили о том, что за выходные на дорогах Петербурга и области выявили более 200 нетрезвых водителей.

Фото: Telegram / Управление Госавтоинспекции по СПб и ЛО