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С 2020 года грузовики и такси не смогут парковаться во дворах домов
Сегодня, 18:55
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Rybka123

С 2020 года грузовики и такси не смогут парковаться во дворах домов

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Пока ограничения коснутся  только жителей трех городов:

Министерством транспорта утвердило новые правки, касающиеся парковки коммерческих автомобилей внутри дворов. Изменения вступят в силу с 1 января 2020 года. 

Ведомство запретило парковать на придомовых территориях фургоны, микроавтобусы и такси. Под запрет не попали только автомобили личного пользования. Эксперты пояснили, что припаркованный крупногабаритный транспорт создает сильную социальную напряженность и затрудняет механизированную уборку дворовой территории. Такси же каждый день должны проходить техосмотр, чтобы обеспечивать безопасность пассажиров. 

Пока ограничения коснутся  только жителей трех городов: Санкт-Петербурга, Москвы и Севастополя.

Ранее мы писали о том. что КИО и Жилком получили право продавать квартиры от имени Петербурга. 

Фото: pixabay

Теги: министерство транспорта, парковки
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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