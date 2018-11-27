С 2020 года грузовики и такси не смогут парковаться во дворах домов

Пока ограничения коснутся только жителей трех городов:

Министерством транспорта утвердило новые правки, касающиеся парковки коммерческих автомобилей внутри дворов. Изменения вступят в силу с 1 января 2020 года.

Ведомство запретило парковать на придомовых территориях фургоны, микроавтобусы и такси. Под запрет не попали только автомобили личного пользования. Эксперты пояснили, что припаркованный крупногабаритный транспорт создает сильную социальную напряженность и затрудняет механизированную уборку дворовой территории. Такси же каждый день должны проходить техосмотр, чтобы обеспечивать безопасность пассажиров.

Пока ограничения коснутся только жителей трех городов: Санкт-Петербурга, Москвы и Севастополя.

Ранее мы писали о том. что КИО и Жилком получили право продавать квартиры от имени Петербурга.

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