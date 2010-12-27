КИО и Жилком получили право продавать квартиры от имени Петербурга

Жилищный комитет и комитет имущественных отношений Петербурга получили право заключать договоры купли-продажи жилых помещений от имени города, сообщила пресс-служба администрации Северной столицы.
Соответствующее постановление правительства Петербурга появилось на сайте администрации. В документе также говорится о правилах взаимодействия органов власти при подготовке и принятии решений о продаже жилых помещений государственного жилищного фонда города на Неве на торгах.
Нововведения положительно скажутся на формировании конкурсных предложений, покупатели смогут узнать полную информацию о жилом помещении.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что Смольный получил право контролировать работу метрополитена.
Фото: kgiop.gov.spb.ru
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