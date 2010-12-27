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КИО и Жилком получили право продавать квартиры от имени Петербурга
Сегодня, 18:30
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nadezhda_sib

КИО и Жилком получили право продавать квартиры от имени Петербурга

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Ранее такие полномочия были у специализированных организаций.

Жилищный комитет и комитет имущественных отношений Петербурга получили право заключать договоры купли-продажи жилых помещений от имени города, сообщила пресс-служба администрации Северной столицы. 

Соответствующее постановление правительства Петербурга появилось на сайте администрации. В документе также говорится о правилах взаимодействия органов власти при подготовке и принятии решений о продаже жилых помещений государственного жилищного фонда города на Неве на торгах. 

Нововведения положительно скажутся на формировании конкурсных предложений, покупатели смогут узнать полную информацию о жилом помещении. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Смольный получил право контролировать работу метрополитена

Фото: kgiop.gov.spb.ru

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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