КИО и Жилком получили право продавать квартиры от имени Петербурга

Ранее такие полномочия были у специализированных организаций.

Жилищный комитет и комитет имущественных отношений Петербурга получили право заключать договоры купли-продажи жилых помещений от имени города, сообщила пресс-служба администрации Северной столицы.

Соответствующее постановление правительства Петербурга появилось на сайте администрации. В документе также говорится о правилах взаимодействия органов власти при подготовке и принятии решений о продаже жилых помещений государственного жилищного фонда города на Неве на торгах.

Нововведения положительно скажутся на формировании конкурсных предложений, покупатели смогут узнать полную информацию о жилом помещении.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Смольный получил право контролировать работу метрополитена.

Фото: kgiop.gov.spb.ru