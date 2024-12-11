В 2024 году парковку в центре Петербурга оплатили более 20 млн раз

61,2% автомобилистов воспользовались приложением "Парковки Санкт-Петербурга".

В прошлом году жители и гости Петербурга более 20 млн раз оплатили парковку в центральных районах. Об этом 7 февраля рассказали в Смольном.

Уточняется, что 61,2% автомобилистов воспользовались для оплаты приложением "Парковки Санкт-Петербурга", 21,1% – приложением "Парковки России", 9,4% отправили СМС, а 8,3% платили через tg-бот, банковские терминалы и паркоматы.

Перечень способов оплаты стоянки в Северной столице продолжает расширяться. В конце 2024 года к ним добавилась возможность перечисления денег через СБП и программу "2ГИС".

До конца текущего года планируется внедрить систему уведомлений для автомобилистов, которые установили приложение Единого городского парковочного пространства, об эвакуации их машин. Уведомление придет, если автомобиль стоит в неположенном месте.

Всего парковочная инфраструктура Петербурга насчитывает порядка 48 тыс. машиномест.

Ранее на Piter.TV: в Петербурге в 2024 году юрлица нарушили правила парковки более 2,4 тыс. раз.

Фото: Piter.TV