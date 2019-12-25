  1. Главная
На водоемах Пушкина прошел рейд
Сегодня, 15:59
Началось мероприятие с берега Колонистского пруда.

На водоемах Пушкинского района 2 марта прошел рейд. Горожанам напоминали, что выход на лед чрезвычайно опасен. Об этом пишет телеканал "Санкт-Петербург"

В мероприятии поучаствовали представители комитета по вопросам законности, спасатели и сотрудники местной администрации. Началось оно с берега Колонистского пруда в Пушкине: гуляющим раздавали памятки. 

Я видел, как в Петербурге гуляли по льду, в игры всякие играли и все остальное. У нас в Пушкинском районе этого практически не наблюдается. Уже более трех дней стоит плюсовая погода, и лед начал таять, то есть при выходе на лед можно провалиться: либо утонуть, либо получить травмы. 

Николай Чернопийский, заместитель начальника пожарной части Пушкинского пожарно‑спасательного отряда 

Ранее мы рассказывали о том, что в Финском заливе спасли 230 рыбаков, отрезанных от берега трещиной во льду. 

Фото: pxhere 

