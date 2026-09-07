На улице Красного Текстильщика прошел масштабный миграционный рейд

Правоохранители проверили документы у 156 иностранных граждан и осмотрели 117 единиц автотранспорта.

Сотрудники Управления по вопросам миграции, Специального полка полиции и Госавтоинспекции ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти провели проверку соблюдения иностранцами российского законодательства. Мероприятие состоялось на территории Единого миграционного центра.

Правоохранители проверили документы у 156 иностранных граждан и осмотрели 117 единиц автотранспорта. Как отметили в ведомстве, проверки проводились строго в рамках закона с акцентом на профилактику правонарушений и разъяснение требований.

По итогам мероприятия 22 человека привлечены к административной ответственности по ст. 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином правил въезда или режима пребывания). Санкции статьи предусматривают штраф и возможное административное выдворение за пределы Российской Федерации;

сотрудники ГИБДД выявили нарушения среди водителей: 10 человек были оштрафованы согласно главе 12 КоАП РФ. Эти меры направлены на снижение аварийности и формирование культуры безопасного поведения на дорогах.

Проведение подобных профилактических мероприятий находится на особом контроле руководства регионального главка МВД.

Ранее мы сообщили о том, что полиция провела облаву в этническом посёлке в Ленобласти.

Видео: Пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти