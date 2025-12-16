Мигранты попытались спрятаться от полиции в подвале и под потолком в ходе рейда на стройке в Калининском районе

Однако все попытки спрятаться оказались тщетными. Теперь нелегальным мигрантам грозят штрафы с последующим выдворением за пределы Российской Федерации.

Сотрудники петербургской полиции, включая подразделения Управления по вопросам миграции и Спецполк ГУ МВД России, провели проверку на одной из строек жилого комплекса на Полюстровском проспекте. Целью рейда стала проверка соблюдения миграционного законодательства и выявление иностранных граждан, незаконно осуществляющих трудовую деятельность. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

В ходе операции правоохранители проверили по информационным базам 63 иностранных рабочих. В результате у 15 из них не оказалось действующих разрешений на работу. Все нарушители были доставлены в отдел полиции для привлечения к административной ответственности по статье 18.10 КоАП РФ.

Узнав о проверке, часть гастарбайтеров попыталась проявить чудеса маскировки. Желание избежать встречи с правоохранителями было настолько велико, что некоторые буквально "слились со стенами" строящегося объекта. Несколько человек, словно каскадёры, повисли под потолком, уцепившись за арматуру, в надежде остаться незамеченными. Другие предпочли тактику выжидания, укрывшись в подвалах и технических помещениях. Однако все попытки спрятаться оказались тщетными. Теперь нелегальным мигрантам грозят штрафы с последующим выдворением за пределы Российской Федерации.

Ответственность понесёт и работодатель. В отношении компании-застройщика будет рассмотрен вопрос о привлечении к ответственности по статье 18.15 КоАП РФ за незаконное привлечение к труду иностранцев. Санкции для юридических лиц весьма суровы: штраф до 800 тысяч рублей за каждого нарушителя или приостановка деятельности предприятия на срок до 90 суток.

В ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти подчеркнули, что миграционный контроль остаётся одним из приоритетных направлений работы. Руководство полиции инициировало серию подобных рейдов, которые будут продолжены в ближайшее врем

Ранее мы сообщили о том, что в Купчино прошел масштабный рейд.

Видео: пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти