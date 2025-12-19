Зону платной парковки в центре Петербурга проинспектировали два комитета

Были проверены участки, на которых действуют знаки запрета стоянки один раз в неделю в ночное время, чтобы уборочная техника смогла навести порядок.

На территории платной парковки в центре Северной столицы ночью 16 января состоялся рейд. Мероприятие проводили городские комитет по транспорту и комитет по благоустройству. Об этом пишет телеканал "Санкт-Петербург".

Были проверены участки, на которых действуют знаки запрета стоянки один раз в неделю в ночное время, чтобы уборочная техника смогла навести порядок. В их число входит Дмитровский переулок. Выявили около 120 нарушений.

В комтрансе напоминают: временные ограничения действуют строго по расписанию. Узнать всю информацию можно на официальном портале ведомства.

Фото: петербургский комитет по транспорту