Зону платной парковки в центре Петербурга проинспектировали два комитета

На территории платной парковки в центре Северной столицы ночью 16 января состоялся рейд. Мероприятие проводили городские комитет по транспорту и комитет по благоустройству. Об этом пишет телеканал "Санкт-Петербург".
Были проверены участки, на которых действуют знаки запрета стоянки один раз в неделю в ночное время, чтобы уборочная техника смогла навести порядок. В их число входит Дмитровский переулок. Выявили около 120 нарушений.
В комтрансе напоминают: временные ограничения действуют строго по расписанию. Узнать всю информацию можно на официальном портале ведомства.
Ранее на Piter.TV: в Петербурге разрабатывают закон о парковке во дворах с новыми правилами.
Фото: петербургский комитет по транспорту
