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В МЧС показали, как ловили рыбаков и любителей прогулок по льду Невы

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В этом году выходить на лед запрещено даже при низких температурах, но есть исключения.

В ГУ МЧС по Петербургу показали рейд, который провели в акватории Невы. Спасатели выявляли рыбаков и тех, кто гуляет по льду, несмотря на запрет.

Сотрудники МЧС, Смольного, Росгвардии и полиции прокатились на воздушных подушках по акватории около Петропавловской крепости. 

Главная цель – предупредить граждан об опасности выхода на лед водоемов. Ведь порой ценой таких прогулок становится человеческая жизнь. Пример тому – недавняя трагедия в Новосаратовке, когда под лед Невы провалился семилетний ребенок. Поиски его тела водолазы продолжали в течение нескольких дней…

Нарушителей попросили покинуть лед и напомнили им об опасности нахождения на замерзшей воде. В этом году выход на лед запрещен на протяжении всего года. Исключение составляют Финский залив, а также внутренние водоемы — пруды, карьеры и озера. 

Ранее Piter.TV показал, как ледокол "Невская застава" борется со скоплением льда на Неве. 

Видео: ГУ МЧС по СПб 

Теги: выход на лед, рейд, рыбаки
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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