Ледокол "Невская застава" борется со скоплением льда на Неве. Сотрудники Комитета по природопользованию провели плановую тренировку по предотвращению зажоров. Зажоры обычно возникают в процессе установления сплошного ледяного покрова в осенне-зимний период.
Нужно понимать суть зажорного явления. Зажоры – это скопление льда, сегодня мы проверяем работоспособность и характеристики ледокола в текущих условиях.
Николай Смирнов, начальник отдела координации аварийных работ Комитета по природопользованию
Ледокол "Невская застава" способен проходить через лед толщиной до 60 см и до 120 см на отдельных участках. В этом году Нева замерзла равномерно, поэтому в городе нет угрозы заторов льда и подтопления весной.
Фото и видео: Piter.TV
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