По Неве прошел ледокол "Невская застава", чтобы проверить состояние ледяного покрова.

Ледокол "Невская застава" борется со скоплением льда на Неве. Сотрудники Комитета по природопользованию провели плановую тренировку по предотвращению зажоров. Зажоры обычно возникают в процессе установления сплошного ледяного покрова в осенне-зимний период.

Нужно понимать суть зажорного явления. Зажоры – это скопление льда, сегодня мы проверяем работоспособность и характеристики ледокола в текущих условиях. Николай Смирнов, начальник отдела координации аварийных работ Комитета по природопользованию

Ледокол "Невская застава" способен проходить через лед толщиной до 60 см и до 120 см на отдельных участках. В этом году Нева замерзла равномерно, поэтому в городе нет угрозы заторов льда и подтопления весной.

Фото и видео: Piter.TV