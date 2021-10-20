По итогам рейда на Калининской овощебазе полицейские выявили 66 мигрантов-нарушителей

В общей сложности документы посмотрели у 110 человек.

Полицейские провели рейд на Калининской овощебазе для проверки соблюдения миграционного законодательства. Большинство из иностранных граждан оказались нарушителями. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Овощебаза находится на проспекте Непокоренных. В первую очередь правоохранители проверяли документы у тех, кто работает на промышленных и торговых площадках. Как выяснилось, 66 человек из 110 находится в России с нарушением миграционного законодательства. В отношении их возбуждены административные дела.

У двух мигрантов документы были фальшивыми. Теперь решается вопрос о возбуждении уголовного дела. За самые грубые нарушения граждане вынуждены будут выехать из страны.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что суд наказал нигерийцев, которые остались в Петербурге после Евро-2020 из-за войны на родине.

Видео: пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО