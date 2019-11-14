За неделю на дорогах Петербурга и Ленобласти обнаружили 350 "автомобилей-призраков"

За неделю рейда была проверены десятки тысяч машин.

Пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области рассказала о масштабном рейде по проверке автомобилей в Петербурге и области. Прежде всего инспекторы ГАИ обращали внимание на тонировку и использование архивных номеров.

Рейд прошел с 19 по 25 июля, были проверены десятки тысяч автомобилей. Более 1000 водителей привлекли к ответственности за нарушение правил тонировки. 40 из них ранее уже совершали это правонарушение.

Также на дорогах поймали 350 "машин-призраков". Автовладельцы использовали регистрационные номера, закрепленные за другими авто. Такие номера изъяли, а владельцы будут наказаны.

Еще 50 граждан нарушали миграционное законодательство и находились в России без соответствующих документов.

Ранее Piter.TV показал, как полиция наведалась к мигрантам в Петербурге.

Видео: пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО