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Видео: полиция наведалась к мигрантам в Петербурге

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Вероятно, правоохранители проверяли соблюдение миграционного законодательства.

В среду, 21 июля, к мигрантам в Петербурге нагрянули с проверкой. Мероприятие, похожее на рейд, заметили на Софийской улице, 14 и на намыве Васильевского острове.

По словам очевидца, на острове он увидел четырех полицейских, которые пришли на стройплощадку. В это время там находились рабочие. Увидев полицейских, они начали разбегаться в разные стороны. При этом, по предварительным данным, в отделение полиции никого не забрали.

Иная ситуация была на Софийской. Там как минимум один автобус оказался заполнен людьми.

Ранее стало известно о том, что мигрантов обяжут подписывать "соглашение о лояльности" с правилами пребывания, а также по осуществлению трудовой деятельности в РФ. 

Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Дмитрий Александрович

Теги: иностранные граждане, мигранты, рейд
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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