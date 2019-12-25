ККИ освободил четыре незаконно занятых под кафе и магазины помещения

Пользователи оставались на местах вопреки расторгнутым договорам аренды.

Во вторник, 14 июля, сотрудники петербургского комитета по контролю за имуществом освободили несколько помещений, незаконно занятых точками общепита и магазинами. Об этом рассказали в пресс-службе ККИ.

Одно из помещений на цокольном этаже в доме №23 корпус 1 по Херсонской улице использовалось под магазин одежды, хотя разрешения на это у владельца не было. Как выяснилось, договор аренды на данное помещение был расторгнут еще в феврале, пользователю дали четыре месяца на добровольный съезд с места, однако он предпочел оставаться там до последнего. В доме 64-66 по Лиговскому проспекту, признанном объектом культурного наследия, обнаружили подвальное кафе. Договор аренды в этой точке также был давно расторгнут, и пользователь не освободил помещение в срок. Аналогичная ситуация повторилась на Синопской набережной и улице Маяковского, где нашли салон, офис, мастерскую и склад. Оба пользователя расторгли договоры, но продолжали занимать помещения. Добровольно и в срок ушел со своего места только пользователь помещения в переулке Гривцова, где располагалась кофейня.

Все объекты нежилого фонда принудительно освободили.

Также мы рассказывали, что власти Петербурга предложили установить часы работы баров на улице Рубинштейна.

Фото: пресс-служба ККИ