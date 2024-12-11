С 7 по 9 февраля в Петербурге и Ленобласти проведут рейд "Нетрезвый водитель"

За управление транспортным средством в состоянии опьянения или за передачу управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения, в соответствии со ст. 12.8 КоАП РФ, предусмотрено наложение административного штрафа в размере 45 тысяч рублей.

В Петербурге и Ленинградской области на выходных снова пройдет рейд "Нетрезвый водитель", рассказала пресс-служба Госавтоинспекции.

С 7 по 9 февраля на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области пройдет рейд "Нетрезвый водитель".

За управление транспортным средством в состоянии опьянения или за передачу управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения, в соответствии со ст. 12.8 КоАП РФ, предусмотрено наложение административного штрафа в размере 45 тысяч рублей с лишением права управления транспортным средством на срок от 1,5 до 2 лет.

В случае, если водитель повторно совершает данное правонарушение, наступает уголовная ответственность.

Недавно в Петербурге и Ленобласти проверяли должников-автомобилистов.

Фото: ВКонтакте/ Госавтоинспекция по г. СПб и ЛО