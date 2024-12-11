В Петербурге и Ленобласти проверяли должников-автомобилистов

Более 3700 автомобилистов имели небольшие задолженности по штрафам.

В последнюю декаду января сотрудники Госавтоинспекции ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области провели масштабный рейд, целью которого было выявление автомобилистов, не исполняющих обязанности по уплате административных штрафов за нарушения ПДД.

В ходе рейда полицейские проверили почти 4 тысячи автомобилей. Подавляющее большинство проверенных автовладельцев (более 3700) имели небольшие задолженности по штрафам. Им вручили соответствующие уведомления и составили административные протоколы по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ ("неуплата административного штрафа в предусмотренный законом срок).

Более суровые меры были приняты в отношении 116 злостных неплательщиков, имеющих значительное количество неуплаченных штрафов. У более половины таких должников автомобили изъяли и передали судебным приставам для проведения исполнительных действий и применения мер принудительного исполнения. Более 50 злостных должников избежали такой участи, погасив свой долг на месте. Общая сумма погашений составила около 7,5 миллиона рублей.

Ранее свыше 1700 петербуржцам выплатили более 257 млн долгов по зарплате.

Видео: МВД по СПб и ЛО