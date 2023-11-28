Петербургская полиция выявила более 270 случаев пьяного вождения за два дня

В отношении 16 водителей, которые сели за руль в нетрезвом виде повторно, возбуждены уголовные дела.

За прошедшие выходные 25 и 26 ноября, петербургская Госавтоинспекция провела масштабный рейд "Нетрезвый водитель". В результате на дорогах города на Неве было выявлено более 270 случаев пьяной езды. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Проверкой занимались экипажи ДПС на основных магистралях Северной столицы, а также 47-ого региона. Из всех выявленных случаев нетрезвого вождения зафиксировано 147 случаев, когда после прохождения медицинского освидетельствования водитель был привлечён к административной ответственности. Ещё 109 человек от процедуры отказались и также были привлечены к административной ответственности.

В обоих случаях нетрезвым водителем было назначено административное наказание в виде штрафа и лишение права управления автомобилем на срок от 1,5 до 2 лет. Кроме того, в отношении 16 водителей, которые сели за руль в пьяном виде повторно, возбуждены уголовные дела.

Ранее мы сообщили о том, что полиция задержала подозреваемого в разбойном нападении на магазин в Полтавском проезде.

Видео: пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти