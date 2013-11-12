Началась регистрация СМИ на ПМЭФ-2025

Она продлится до 16 мая.

С 17 марта по 16 мая 2025 года открыта онлайн-регистрация представителей средств массовой информации на Петербургский международный экономический форум, который состоится 18-21 июня 2025 года. Об этом сообщили на официальном портале ПМЭФ.

Заявку на участие могут подать российские и иностранные представители СМИ и блогеры в соответствии с правилами аккредитации на мероприятия, размещенными на официальном сайте форума в разделе "СМИ".

Вопросы, касающиеся аккредитации СМИ, можно направлять по адресу: media@roscongress.org.

Ранее стало известно, что для участия в ПМЭФ-2025 нужно заплатить 990 тысяч рублей.

Фото: Piter.tv