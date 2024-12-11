Более 40% петербуржцев одобряют регистрацию продавцов на маркетплейсах через Госуслуги

А вот 34% опрошенных высказались против.

Более 40% петербуржцев поддерживают инициативу по регистрации продавцов на маркетплейсах и сайтах объявлений на маркетплейсах через государственный портал. Ещё 34% респондентов выступили против. Опрос провел сервис SuperJob.

Ранее появилась информация о том, что владельцев маркетплейсов и сайтов объявлений могут обязать регистрировать пользователей через портал "Госуслуги".

Согласно результатам опроса, 41% опрошенных петербуржцев поддерживает данный законопроект, ссылаясь на значительное увеличение случаев обмана в этой сфере: "Потеря анонимности в лице продавца поможет в противоборстве мошенникам + налогообложение".

А вот 34% опрошенных высказались против, считая, что государство не должно вмешиваться в работу частного бизнеса: "Вся продажа "из рук в руки" уйдёт в тень в этом случае". Каждый четвертый (25%) затруднился с ответом, отмечая, что цель инициативы понятна, но она может существенно усложнить жизнь всех участников сделок: "Госуслуги — личные данные и тоже не под 100% защитой. Я против привязки данного сервиса к другим сайтам".

Респонденты в возрасте от 35 до 45 лет реже выражали согласие с инициативой, чем молодые люди до 35 лет и участники опроса старше 45 лет.

Фото: unsplash (Jonas Leupe)