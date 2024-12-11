Это коснется не только интернет-магазинов, но также сайтов по поиску работы и предложению услуг.

Россиян хотят обязать регистрироваться на маркетплейсах через Госуслуги. Об этом сообщает Forbes, ссылаясь на пакет антимошеннических поправок к законам о связи и защите информации.

Данный пакет поправок был подготовлен правительством России. В случае их утверждения граждан РФ обяжут верифицировать данные при помощи Госуслуг. Это коснется не только интернет-магазинов, но также сайтов по поиску работы и предложению услуг. Также отмечается, что банки, операторы связи, интернет-магазины должны добавить биометрию в качестве способа авторизации в своих приложениях и личных кабинетах.

Ранее мы сообщали, что свыше 12 млн заявлений подали жители Ленобласти через Госуслуги в 2024 году.

Фото: pxhere.com