  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Россиян хотят обязать регистрироваться на маркетплейсах через Госуслуги
Сегодня, 13:10
73
d_s_sarkisov Добавить в Яндекс.Новости

Россиян хотят обязать регистрироваться на маркетплейсах через Госуслуги

0 0

Это коснется не только интернет-магазинов, но также сайтов по поиску работы и предложению услуг.

Россиян хотят обязать регистрироваться на маркетплейсах через Госуслуги. Об этом сообщает Forbes, ссылаясь на пакет антимошеннических поправок к законам о связи и защите информации.

Данный пакет поправок был подготовлен правительством России. В случае их утверждения граждан РФ обяжут верифицировать данные при помощи Госуслуг. Это коснется не только интернет-магазинов, но также сайтов по поиску работы и предложению услуг. Также отмечается, что банки, операторы связи, интернет-магазины должны добавить биометрию в качестве способа авторизации в своих приложениях и личных кабинетах.

Ранее мы сообщали, что свыше 12 млн заявлений подали жители Ленобласти через Госуслуги в 2024 году.

Фото: pxhere.com

Теги: госуслуги, маркетплейс, регистрация
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии