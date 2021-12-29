На регистрацию брака в сентябре подали заявление через Госуслуги подозрительно мало человек

В среду, 9 февраля, был первый день подачи документов на регистрацию заключения брака на сентябрь. Как сообщили в пресс-службе комитета по делам ЗАГС, поступило "подозрительно мало заявлений" через портал Госуслуги.
В ведомстве подозревают, что при бронировании могли возникнуть неполадки. В связи с этим пар просят внимательно следить за статусом бронирования, особенно, если вы подавали заявление вчера, и при необходимости обращаться в службу поддержки портала.
К популярным Дворцам бракосочетания петербуржцы приходили, как и всегда. У ДГБ №1 на Английской набережной к 10 утра в очереди уже было 40 пар.
Ранее Piter.tv сообщил о том, что в петербургские ЗАГСы в первый день подачи заявлений на август документы подали 1553 влюбленные пары.
Фото: ВКонтакте / Дворец Бракосочетания№1 на Английской набережной / Дмитрий Серемяжко
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