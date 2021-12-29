На регистрацию брака в сентябре подали заявление через Госуслуги подозрительно мало человек

Влюбленных просят проверить свое бронирование.

В среду, 9 февраля, был первый день подачи документов на регистрацию заключения брака на сентябрь. Как сообщили в пресс-службе комитета по делам ЗАГС, поступило "подозрительно мало заявлений" через портал Госуслуги.

В ведомстве подозревают, что при бронировании могли возникнуть неполадки. В связи с этим пар просят внимательно следить за статусом бронирования, особенно, если вы подавали заявление вчера, и при необходимости обращаться в службу поддержки портала.

К популярным Дворцам бракосочетания петербуржцы приходили, как и всегда. У ДГБ №1 на Английской набережной к 10 утра в очереди уже было 40 пар.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что в петербургские ЗАГСы в первый день подачи заявлений на август документы подали 1553 влюбленные пары.

Фото: ВКонтакте / Дворец Бракосочетания№1 на Английской набережной / Дмитрий Серемяжко