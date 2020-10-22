Регистрацию брака утвердили в десяти музеях Ленобласти

Первые шаги проекта начались с открытия замка и парка Монрепо в Выборге, ставшего первым местом, доступным для церемонии бракосочетания.

В Ленинградской области теперь стало возможным проводить официальную регистрацию брака в десяти живописных местах культурного значения: дворцах, крепостях и старинных усадьбах региона. Как сообщили в управлении ЗАГС области, ссылаясь на публикацию в Российской газете, экспериментальная программа впервые стартовала прошлым летом и сразу нашла поддержку среди молодых семей.

Первые шаги проекта начались с открытия замка и парка Монрепо в Выборге, ставшего первым местом, доступным для церемонии бракосочетания. Постепенно инициатива распространилась и на другие регионы области. Руководитель регионального управления ЗАГС Ольга Куликова подчеркнула, что выездная церемония регистрации брака быстро приобрела популярность и превратилась в новое свадебное направление.

Особое преимущество таких церемоний заключается в том, что пары получают уникальную возможность устроить праздник в помещениях, имеющих культурное и историческое значение. Например, гости смогут прогуляться по залам дворца, посетить места, где раньше собирались известные деятели культуры, и сделать фотографии в декорациях исторического антуража. Примечательно, что для аренды помещений плата не взимается — будущая семья оплачивает лишь государственную пошлину в размере 350 рублей.

Каждая площадка отличается особенной атмосферой и историей. Так, любители современной архитектуры найдут свое место в музее Соснового Бора, фанатам Средневековья подойдут крепости Ивангорода и Копорья, ценители русской классики оценят посещение Дома станционного смотрителя в Выре и Дома няни Пушкина в Кобрино. Отдельно выделяется уникальная атмосфера, царящая в музее-усадьбе Николая Рериха в деревне Извара, притягивающая поклонников философии и эзотерических учений.

Фото: Pxhere