Число вызовов скорой помощи в Ленобласти увеличилось более чем на 800 за неделю

В Ленинградской области резко возросло количество экстренных вызовов скорой помощи — за минувшую неделю зарегистрированы более 800 дополнительных обращений, всего поступивших вызовов оказалось 10 722. Однако положительным моментом стало снижение числа вызовов, связанных с заболеваниями сердца и сосудов, — их стало меньше на 70 случаев. Количество инфаркта миокарда, однако, сохранилось на прежнем уровне.

В свежей серии популярной рубрики #СкораяПомощь47 врач-анестезиолог-реаниматолог Станислав Гулдаев простым языком разъясняет, как отличить симптомы инфаркта от проявлений других недугов, что ни в коем случае нельзя предпринимать при подозрении на сердечный приступ и какие конкретные действия необходимо осуществить немедленно при первых признаках тревоги.

#СкораяПомощь47 — это своеобразный путеводитель по неотложной медицине для жителей региона. Каждый выпуск знакомит читателей с признаками опасных состояний, которые могут представлять угрозу для жизни и здоровья. Конечно, ролики не заменяют полноценного контакта с врачом, но позволяют людям лучше ориентироваться и правильно реагировать на критические ситуации до прибытия медицинской помощи.

