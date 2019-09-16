Эксперты назвали регионы России с самыми высокими ценами на ЖКУ

В среднем, российские семьи тратят 9,6% бюджета на услуги ЖКХ, это около 4,4 тысяч рублей в месяц.

Самую большую долю семейного бюджета на ЖКХ тратят жители Камчатки и Колымы (до 14%), меньше всего в Ингушетии и Дагестане (до 5%). Об этом сообщило "РИА Новости".

В среднем, российские семьи тратят 9,6% бюджета на коммунальные услуги (около 4,4 тысяч рублей в месяц). В 2017 году этот показатель был на 4% меньше, чем в 2019 году. На Камчатке за ЖКХ местные жители платят более 9,7 тысяч рублей. Меньше всего тратят на Алтае – 2374 рубля.

У лидера среди российских регионов – Дагестана – затраты на услуги ЖКХ составляют 4,6% (2445 рублей).

В 2019 году в Петербурге увеличились цены на ЖКУ, интернет и мобильную связь.

Видео: YouTube/ Amazing Technology