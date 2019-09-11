Исследование: в 2019 году в Петербурге увеличились цены на ЖКУ, Интернет и мобильную связь

В 2019 году петербуржцы платили за связь 541 рубль, что на 4,9% больше, чем в прошлом году.

Аналитики Яндекс.Денег изучили, сколько россияне тратят на бытовые услуги — ЖКУ, платное телевидение, мобильную связь и домашний интернет. В ходе исследования выяснилось, что Санкт-Петербург входит в топ-5 городов-миллионников с самыми высокими средними платежами за связь и интернет. Об этом стало известно из пресс-релиза, поступившего в редакцию Piter.TV.

В 2019 году петербуржцы платили за связь 541 рубль, что на 4,9% больше, чем в прошлом году. Это самый большой средний чек среди городов-миллионников после Волгограда. Чек за домашний Интернет также увеличился на 16,2%, до 712 рублей. Это также второй показатель среди крупных городов.

Больше петербуржцы платят и за ЖКУ в этом году. Если в прошлом году их средний чек за такие услуги составлял 2049 рублей, то в этом – 2161 рублей. И только расходы на платное телевидение снизились на 2,7% и составили 783 рублей рубля.

В исследовании сравнивались платежи за январь – август 2019 года и за такой же период годом ранее.

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